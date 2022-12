„Când Messi a înscris, am izbucnit în lacrimi!” Rafael Nadal, mișcat de victoria Argentinei în finala Cupei Mondiale

Rafael Nadal (36 de ani, 2 ATP) a dominat Era Open a tenisului masculin, alături de Roger Federer și Novak Djokovic, dar pasiunea sa pentru sport depășește limitele terenului de tenis.

Tenismenul din Manacor nu doar că este un mare fan Real Madrid, dar și-a sacrificat parte din pregătirea pentru finala Roland Garros 2022, participând, cu o seară înainte, la ultimul act al Ligii Campionilor, câștigat de gruparea madrilenă, în detrimentul formației din Liverpool, scor 1-0, grație golului înscris de brazilianul Vinicius Jr.

Rafael Nadal: „Fără să țin cu Argentina, când Messi a marcat al treilea gol, am izbucnit în lacrimi.”

Referindu-se la performanța istorică semnată de Lionel Messi, în data de 18 decembrie 2022, Rafael Nadal a dezvăluit că a izbucnit în lacrimi, în momentul în care atacantul echipei Paris Saint-Germain a înscris pentru a o duce pe Argentina în avantaj, în prelungirile finalei Cupei Mondiale.

„Am ținut cu spectacolul sportiv, pentru că, din nefericire, Spania a fost eliminată în optimi. A fost o finală spectaculoasă. Îmi pare rău pentru prietenii mei francezi și pentru tot ce înseamnă Paris și Franța pentru mine. Dar am, de asemenea, prieteni argentinieni, iar din acest punct de vedere, ca iubitor al acestui sport și nostalgic, m-a bucurat să îl văd pe Messi ridicând Cupa Mondială.

Pentru ca un sportiv atât de măreț să atingă climaxul, prin titlul care îi lipsea, având în vedere tot ce a însemnat această victorie pentru Argentina... mi s-a părut corect. M-a bucurat și am fost mișcat. Fără să țin cu Argentina, când Messi a marcat al treilea gol, am început să plâng. Emoția de a vedea un sportiv atât de mare izbutind să câștige ce îi lipsea, după atât de multă suferință... mi-a plăcut finala, mai ales după minutul 70. A fost spectaculos. Până în acel punct, a părut că totul a fost foarte ușor, controlat de Argentina,” a declarat Rafael Nadal pentru AS, notează Football-Espana.