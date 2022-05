Liverpool și Real Madrid se întâlnesc sâmbătă în finala Ligii Campionilor, pe ”Stade de France” din Paris, într-un meci care va fi transmis în format LIVE TEXT de sport.ro începând cu ora 22.

09:50 Jurgen Klopp a vorbit la conferința de presă despre duelul de la Paris, făcând o paralelă cu finala din 2018 pierdută. Antrenorul s-a arătat pregătit ca echipa sa să lupte pentru a câștiga marele trofeu în fața Realului.

„Nu știu cum m-aș simți dacă vom câștiga. Mă gândesc doar să pregătesc meciul. Nu putem compara experiența lui Real Madrid.

Pentru Salah finala din 2018 a fost una importantă. S-a accidentat și pot înțelege motivația sa. Răzbunarea nu e singurul lucru care ne pune în mișcare. Nu ne-ar ajuta cu nimic să ne uităm la un clip cu acel meci. În acel meci s-au întâmplat unele lucruri. Sezonul a fost excepțional, dar toată lumea se uită la culoarea medaliei. Istoria spune că Real Madrid este favorită, dar nu mă interesează. Dacă vom juca la nivelul nostru, vom lupta și o vom face bine”, a declarat Jurgen Klopp la conferința de presă.

Întrebat despre starea terenului, după ce gazonul a fost schimbat, antrenorul a declarat: „Mingea merge bine, se văd liniile, terenul nu reprezintă o problemă. Gazonul e nou, însă nu ne afectează. Vom juca pe orice teren. Cele două echipe sunt extrem de tehnice și ne-ar plăcea să avem cel mai bun teren posibil”.

* Omagiu al lui Liverpool pentru fanii decedați în tragedia de pe Heysel

Liverpool FC will remember the 39 football fans who lost their lives at Heysel Stadium in Belgium this Sunday, 37 years to the day since the tragedy.