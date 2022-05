Așezat într-o lojă în apropierea miliardarului Ion Țiriac, a longevivului antrenor Mircea Lucescu și a brazilianului Ronaldo, Rafael Nadal a urmărit desfășurarea finalei Champions League 2022 alături de tatăl său, Sebastian, soția sa, Xisca și sora sa, Isabel.

Cei patru s-au pozat după încheierea ceremoniei de premiere, în care Marcelo a ridicat pentru a cincea oară trofeul Ligii Campionilor, încheind seara de 28 mai cu o amintire de neuitat.

Înaintea începutului de partidă, Rafael Nadal a fost filmat și arătat întregului stadion, pe cubul video, moment în care fanii madrileni au început să-i cânte numele. Pe Twitter, o sumedenie de fani ai Realului au ținut să-i transmită, după finalul confruntării, că acum a sosit rândul tenismenului pentru al 14-lea titlu la Paris.

De 13 ori campion pe zgura pariziană, „Regele Zgurii” va juca în optimile de finală cu Felix Auger-Aliassime, elevul unchiului său, Toni, pentru a-și fixa o potențială întâlnire în faza sferturilor cu liderul mondial, Novak Djokovic.

Dacă va vrea să ajungă la al 22-lea titlu de mare șlem al carierei în acest an, la Paris, Rafael Nadal va fi, în cel mai probabil caz, nevoit să treacă atât de Novak Djokovic, cât și de Carlos Alcaraz ori Alexander Zverev, în semifinale.

