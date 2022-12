Leo Messi (35 de ani) a fost desemnat ”omul meciului” la final, iar sud-americanii au obținut calificarea în sferturile competiției, unde vor întâlni Olanda.

La finalul partidei, Messi a fost ”solicitat” de mai mulți jucători ai australienilor, care ”au stat la coadă” pentru o poză cu starul lui PSG. Imaginile au devenit virale în scurt timp pe rețelele de socializare.

All the Australia players were fanboying over Lionel Messi after the match! ????????pic.twitter.com/7i7teRQZfq