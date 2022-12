Leo Messi (35 de ani) a marcat primul gol al partidei și a fost desemnat ”omul meciului” după meciul cu Australia.

După partidă, un reporter i-a arătat starului sud-american bucuria familiei sale din tribune, după golul său.

Vizibil emoționat, Messi a reacționat imediat: „Familia mea este mereu în inima mea. Pentru copiii mei, au crescut și acum înțeleg totul. Suferă, se bucură la goluri.

Sunt foarte fericit să împărtășesc aceste momente cu ei. Este prima mea Cupă Mondială cu copiii mei alături. Tiago, care este cel mai mare, nu știa până acum câteva zile ce înseamnă o Cupă Mondială”.

