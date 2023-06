Imediat după fluierul de final al partidei, australianul Alex Robertson (20 de ani), care aparține de Manchester City, s-a dus ”glonț” la starul sud-american pentru a-i cere tricoul, dar s-a lovit de o reacție ”rece” din partea lui Messi.

Decarul Argentinei l-a ignorat complet pe Messi, iar după ce a încercat de câteva ori să-l abordeze, acesta a renunțat și s-a îndreptat spre vestiare.

Reacția lui Messi este cu atât mai surprinzătoare cu cât starul sud-american este cunoscut drept un colecționar de tricouri.

