Zlatan se implica in cel mai aprins RAZBOI de pe internet: Apple vs Samsung! Cum face misto de rival

Zlatan Ibrahimovic face reclama la un nou telefon.

Una dintre cele mai mari dezbateri de pe internet este legata de rivalitatea dintre Apple si Samsung. La fiecare lansare, fanii celor doua branduri se contrazic. Iar cele 2 companii nu ezita sa se "intepe" in spoturi publicitare.

Ultimul este lansat de Samsung si il are in prim-plan pe Zlatan Ibrahimovic. Atacantul suedez al lui LA Galaxy a postat pe retelele de socializare un clip in care lauda Galaxy Note 9, ultimul flagship al companiei din Coreea de Sud."Incercati acest telefon. E rezistent la apa, are clasica mufa jack si se poate incarca wireless. Incredibil" spune Zlatan in clip.

Remarca legata de jack-ul pentru casti face referire la decizia Apple de a renunta la acesta in favoarea unui slot USB Type-C, folosit si pentru incarcare. Clipul se incheie in stilul clasic Zlatan - sunt mai multe pad-uri pentru incarcare wireless, fiecare cu o porecla a lui Ibra :)