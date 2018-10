FANTASTIC: Doi romani printre cei mai tari 60 de jucatori din LUME! 'Zlatan' al Craiovei a prins TOPUL Mondial facut de Guardian

Unul dintre pustii in care oltenii isi pun mari sperante traieste cel mai important moment al carierei!



Jovan Markovic a fost nominalizat de Guardian printre cei mai tari 60 de pusti U18 din lume!

Nascut la Belgrad din tata sarba si mama romanca, Markovic are o poveste de viata senzationala. Pustiul a fost crescut la Corabia de bunica lui. Talentul sau i-a panicat pe adversari. Din cauza inaltimii, adversarii de la echipele de juniori il contestau permanent. A fost nevoie ca Federatia sa faca rost de un act oficial din partea spitalului din Belgrad unde s-a nascut fotbalistul pentru ca pustiul sa-si poata vedea de fotbal.

'Zlatan' al Craiovei a semnat primul contract de profesionist in ziua in care a implinit 16 ani. Chemat in ultimul timp tot mai des la prima echipa, varful e vazut drept unul dintre fotbalistii care pot aduce milioane pentru Craiova in viitor.

Markovic nu e singurul roman din top. Daniliuc de la Bayern a prins si el topul Mondial facut de englezi!





