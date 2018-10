"Zlatan" al Craiovei a reusit o BIJUTERIE pentru nationala Romaniei! A ametit 3 jucatori si apoi a sutat imparabil! VIDEO

Pustiul a fost inclus chiar saptamana aceasta in topul alcatuit de The Guardian!

Viitorul star al Craiovei, Jovan Markovic, face senzatie si la nationala Romaniei! In partida amicala disputata astazi de reprezentativa Under 19 contra selectionatei similare a Suediei, Markovic a reusit un gol si o pasa de gol! Reusita pustiului cu tata sarb si mama romanca a fost una extraordinara - el a driblat 3 adversari si a sutat imparabil la coltul lung!

Recent, Markovic a fost inclus de catre The Guardian in topul celor mai tari 60 de tineri jucatori! El este nascut in martie 2001.

'Zlatan' al Craiovei a semnat primul contract de profesionist in ziua in care a implinit 16 ani. Chemat in ultimul timp tot mai des la prima echipa, varful e vazut drept unul dintre fotbalistii care pot aduce milioane pentru Craiova in viitor.