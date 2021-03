Dinamo Kiev - Dinamo, LIVE VIDEO de la ora 17:00 | Ce probleme de lot are Multescu inainte de meciul salvarii! Spectator de lux pentru dinamovisti

Jucatorii dinamovisti au plecat vineri spre Kiev pentru mecul amical cu echipa antrenata de Mircea Lucescu.

Problemele financiare i-au facut pe fanii dinamovisti sa intervina in viata clublui, mai ales dupa ce banii promisi de Pablo Cortacero nu au mai sosit.

Suporterii din DDB au inchiat si un zbor charter, in care cei care au dorit si-au putut achizitiona bilet, care include si intrarea la meci si cazarea in capitala Ucrainei, iar profitul din aceasta tranzactie urmeaza sa fie redirectionat catre fondurile necesare clubului pentru a acoperii datoriile care ii pot aduce licenta pentru sezonul urmator.

Din pacate pentru Gigi Multescu, anumiti jucatori nu au putut face deplasarea, dupa ce au fost depistati pozitiv cu SARS-COV2, sau din alte probleme medicale. Printre acestia se numara Ante Puljic, capitanul echipei, dar si Steliano Filip si Paul Anton, doi dintre liderii de pe teren ai lui Dinamo.

La meciul salvarii va asista si Vitali Klitschko, fostul mare boxer, care a intrat in politica dupa retragerea din viata sportiva, si care este in prezent primar al capitalei Ucrainei, Kiev. Fanii din DDB i-au pregatit si un card special cu numele sau, pe care il vor ca membru de onoare in proiectul socios.

Meciul amical dintre Dinamo Kiev si Dinamo este programat de la ora 17:00 si va fi transmis IN DIRECT pe PRO X si WWW.SPORT.RO.