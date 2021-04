BREAKING NEWS! Razvan Lucescu ar putea ajunge la o echipa din Serie A: "Urmatoarele ore sunt critice!"

Razvan Lucescu este liber de contract din februarie, cand s-a despartit de Al Hilal.

In ultima perioada s-au vehiculat mai multe variante pentru fostul selectioner, cele mai multe venint dinspre Grecia. Presa greaca a vorbit despre interesul lui AEK Atena pentru Razvan Lucescu, cel care a castigat un titlu si doua Cupe in Grecia cu PAOK Salonic.

AEK este doar pe locul 4 in Grecia si ar urma sa se desparta la finalul sezonului de antrenorul spaniol Manolo Jimenez. Jurnalistii de la Enwsi anunta ca Razvan Lucescu este favorit sa preia in vara pe AEK, fiind in concurenta cu sarbul Vladan Milojevic si turcul Erol Bulut.

Grecii anunta de asemenea ca urmatoarele ore sunt extrem de importante pentru realizarea acestei mutari, intrucat Lucescu are o oferta de la un club din Serie A si urmeaza sa aiba o intalnire cu reprezentantii acestuia.

"Urmatoarele 24 de ore sunt critice in acest caz deoarece Lucescu va avea o intalnire decisiva cu un club din Italia, in urma careia se va stabili daca va merge in Serie A. Daca lucrurile nu decurg bine, AEK va fi favorita pentru a-l aduce pe roman", a scris sursa citata.