Razvan Lucescu, inapoi in fotbalul arab?! Cu ce echipa negociaza fostul selectioner

Razvan Lucescu este liber de contract dupa ce s-a despartit de Al Hilal la inceputul anului.

Antrenorul roman a avut rezultate extrem de apreciate in campionatele din afara Romaniei si ramane in atentia formatiilor din strainatate. Dupa titlul castigat cu Paok, a urmat trofee cucerice cu Al Hilal, insa din pacate pentru Lucescu, perioada nefasta din mijlocul sezonului de la arabi l-a costat postul.

Acum, se vorbeste despre intoarcerea acestuia in fotbalul arab, dar nu in Arabia Saudita, ci in Emiratele Arabe United, la Al Ain, formatie pregatita in trecut de un alt roman, Cosmin Olaroiu. De-a lungul carierei, Lucescu junior a pregatit pe Rapid, FC Brasov, El-Jaish, Petrolul, Skoda Xanthi, PAOK Salanic, Al Hilal si natioanla Romaniei, iar in palmares a strans 7 trofee, cu Rapid, Al Hilal si Paok.

"Iti multumesc pentru tot ce mi-ai oferit din punct de vedere sportiv si uman. A fost o reala placere, imi voi aminti mereu succesele obtinute impreuna, pasiunea si viziunea ta asupra fotbalului. Multumesc si staff-ului tau, adevarati profesionisti", a fost mesajul pe care Bafetimbi Gomis i l-a transmis tehnicianului dupa despartirea lui Al Hilal.

لوشيسكو يتحدث عن العودة لتدريب الهلال مرة خرى. ???? وحقيقة مفاوضاته مع العين الإماراتي حاليًا. ????https://t.co/duo4jc6nIF — موقع جول السعودي (@GoalSA) April 12, 2021