Florin Tanase, dorit in Arabia Saudita de fosta echipa a lui Razvan Lucescu! Cand s-ar putea face transferul si ce suma ar incasa FCSB

Tanase se afla la cel mai bun sezon al carierei, iar transferul in strainatate ar fi o gura de oxigen pentru atacant.

Capitanul FCSB-ului ar putea parasi echipa patronata de Gigi Becali la vara, iar destinatia fotbalistului ar putea sa fie Al Hilal, fosta echipa a lui Razvan Lucescu.

"Au inceput deja discutiile dintre noi si conducerea celor de la Al Hilal, pentru ca mutarea sa se faca in perioada de vara", ar fi spus agentul lui Tanase, pentru Al Hilal Runaway, potrivit contului de Twitter @modarajalhilal.

Al-Hilal este lider in Arabia Saudita, cu 48 de puncte, la trei puncte distanta de Al Shabab, dupa 24 de etape. Tanase a marcat 18 goluri in acest sezon de Liga 1, iar decarul FCSB este pe primul loc in clasamentul golgheterilor, la patru goluri distanta de Dennis Man, plecat la Parma. Hamidou Keyta de la Botosani ocupa locul trei in acest top, cu 13 reusite.

Suma de transfer pentru care Gigi Becali s-ar putea desparti de internationalul roman ar fi de 5 milioane de euro, dupa ce in trecut patronul FCSB a pretins mai multi bani pentru jucator, dar a recunoscut ca l-ar lasa sa plece si pentru o suma mai mica, dupa ce acesta si-a facut datorita fata de "ros-albastri".