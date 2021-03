Razvan Lucescu, despre clubul unde a avut cele mai mari dificultati! "Am avut o experienta proasta cand am preluat echipa"

Fost selectioner si antrenor la mai multe cluburi din Romania, Lucescu junior a spus unde a avut cea mai proasta experienta.

Unul dintre cei mai de ce succes antrenori romani din ultimii ani, Razvan Lucescu a vorbit si despre perioade in care a esuat in cariera si a subliniat momentul cand a preluat-o pe Petrolul in plin sezon si nu a reusit sa aiba rezultatele asteptate.

"Vreau sa ma linistesc. Am avut o experienta proasta cand am preluat o echipa in martie, Petrolul, ca nu are rost sa ma ascund. Am preluat-o in martie si acolo in spatele echipei sunt multe pe parcursul unui campionat. Lucruri pe care nu am de unde sa le stiu, nu am de sa le controlez. Nu stiu ce a facut ca pregatire, ce situatii au fost difcile si cum sa le gestionez. Si atunci am zis ca ce rost are acum?! Mai bine stau linistit, am de studiat, imi fac o imagine cu ceea ce as putea sa antrenez mai departe si sa vedem.

Am evitat sa fac intelegeri verbale la acest moment. Prefer sa mai astept un pic si sa inteleg exact ceea ce vreau. Succes am avut si sunt posibilitati. Si, pentru acest moment, dar si pentru la vara. Incerc ca mai castig timp. Pentru mine sunt situatii foarte atractive. E mai dificil pentru mine sa mai accept sa mai fac acesti pasi in spate, am facut-o o data si poate de mai multe ori. De la Rapid, sfert de finala in Europa (n.r. - Cupa Uefa), de doua ori castigator de cupa consecutiv, m-am dus la locul 11 in B.

La fel m-am dus la Xanthi care era pe loc retrogradabil, dar acolo a fost un avantaj pe final, pentru ca mi-am deschis o usa importanta in Grecia si am ajuns sa traiesc acel succes imens. Acum sunt la alt nivel si da, nu as mai accepta chiar orice. Cu tot respectul pentru lumea fotbalului, dar cred ca mi-am castigat dreptul sa imi aleg ceea ce vreau pentru viitorul meu", a spus antrenorul pentru Telekom Sport.

Razvan Lucescu a antrenat urmatoarele echipe: Rapid, FC Brasov, El-Jaish, Petrolul, Xanthi, PAOK si Al-Hilal. De asemenea, renumitul tehnician a mai fost si selectionerul Romaniei intre 2009 si 2011, timp in care a strans 21 de partide.