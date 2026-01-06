Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) și Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) își vor disputa un loc în sferturile de finală ale competiției WTA 500 de la Brisbane. Meciul va avea loc joi, 8 ianuarie.

După succese cu Anastasia Pavlyuchenkova și Jelena Ostapenko, două jucătoare care dispun de forță intimidantă în lovituri, sportiva din România poate aborda partida pregătită, dar și încrezătoare, neavând nimic de pierdut, în ultimul sezon al carierei.

Dublu sau nimic: Cîrstea - Sabalenka, meci cu miză notabilă în optimile turneului de la Brisbane

Raritatea acestor ocazii o poate motiva pe Sorana Cîrstea mai mult decât miza financiară a întâlnirii cu bielorusa.

Cu cecuri a câte $19,909 garantate, pentru accederea în optimile de finală, Sorana Cîrstea și Aryna Sabalenka se vor lupta într-un meci cu o miză de $17,731. Premiul înseamnă aproape o dublare a sumei încasate pentru performanța reușită până în această fază a competiției.

Ierarhic, un succes cu Aryna Sabalenka o poate înscrie pe Sorana Cîrstea în top 40 WTA, românca urmând să urce până pe locul 39, în cazul unei calificări în sferturile de finală.

