Miza meciului Sorana Cîrstea - Aryna Sabalenka, din optimile turneului de la Brisbane. Când se joacă

Miza meciului Sorana Cîrstea - Aryna Sabalenka, din optimile turneului de la Brisbane. Când se joacă Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

În prima săptămână a noului an, Sorana Cîrstea și-a oferit ocazia celui de-al treilea meci direct cu Aryna Sabalenka, număr unu mondial.

Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) și Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) își vor disputa un loc în sferturile de finală ale competiției WTA 500 de la Brisbane. Meciul va avea loc joi, 8 ianuarie.

După succese cu Anastasia Pavlyuchenkova și Jelena Ostapenko, două jucătoare care dispun de forță intimidantă în lovituri, sportiva din România poate aborda partida pregătită, dar și încrezătoare, neavând nimic de pierdut, în ultimul sezon al carierei.

Dublu sau nimic: Cîrstea - Sabalenka, meci cu miză notabilă în optimile turneului de la Brisbane

Raritatea acestor ocazii o poate motiva pe Sorana Cîrstea mai mult decât miza financiară a întâlnirii cu bielorusa.

Cu cecuri a câte $19,909 garantate, pentru accederea în optimile de finală, Sorana Cîrstea și Aryna Sabalenka se vor lupta într-un meci cu o miză de $17,731. Premiul înseamnă aproape o dublare a sumei încasate pentru performanța reușită până în această fază a competiției.

Ierarhic, un succes cu Aryna Sabalenka o poate înscrie pe Sorana Cîrstea în top 40 WTA, românca urmând să urce până pe locul 39, în cazul unei calificări în sferturile de finală.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea 14
Sabalenka a câștigat titlul de campioană la Brisbane, în 2025

De partea opusă a fileului, Aryna Sabalenka este preocupată să nu piardă puncte în clasamentul WTA, lucru care s-ar întâmpla, dacă nu ar reuși să își apere titlul de câștigătoare, apropiat anul trecut, la Brisbane.

Aryna Sabalenka știe însă că a pierdut unul din cele două meciuri directe jucate împotriva Soranei Cîrstea, iar acel eșec a survenit pe hard, la Miami, în 2023.

6-4, 6-4 a fost scorul prin care Sorana Cîrstea a învins-o pe Aryna Sabalenka, în urmă trei ani fără două luni.

Aryna Sabalenka

  • Aryna sabalenka blr uso 25
Aryna Sabalenka / Foto - Getty Images
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
