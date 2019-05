Jucatorul care poate castiga si Champions League, si Europa League desi a avut unul dintre cele mai slabe sezoane din cariera

Nu i-a mers prea bine sezonul asta, dar are nevoie de loc in vitrina personala de trofee la vara.

Denis Suarez n-a jucat prea mult nici la Barca, nici la Arsenal, unde a ajuns in ianuarie. S-a accidentat la meciul cu BATE Borisov, din Europa League, si e indisponibil din februarie. Mijlocasul de 25 de ani e insa la cel mai bun sezon din cariera din punctul de vedere al trofeelor pe care le poate castiga. Suarez a prins suficiente meciuri in campionat, Cupa si Champions League pentru a primi medalii din partea Barcelonei. Cu Arsenal poata lua Europa League!



Suarez se afla acum la Barcelona pentru recuperare. I-a anuntat pe fanii lui Arsenal ca nu mai poate juca in acest sezon din cauza unei complicatii.

"Sunt furios ca lucrurile nu au mers asa cum mi-am dorit la Arsenal, dar sanatatea trebuie sa fie pe primul plan. Vreau sa le multumesc celor din club pentru ca au avut incredere in mine, desi lucrurile nu au mers asa cum noi ne doream", a spus Suarez intr-un comunicat publicat pe twitter.