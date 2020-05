Toti la locurile lor! :) Imagini GENIALE din Austria de la finala Cupei! Cum au sarbatorit jucatorii lui Salzburg noul trofeu, respectand distantarea sociala

Red Bull Salzburg s-a impus cu 5-0 in meciul din finala Cupei Austriei impotriva echipei din liga secunda, Austria Lustenau.

Fostul antrenor al lui New York Red Bulls, Jesse Marsch a reusit o performanta unica alaturi de Salzburg, devenind primul antrenor nascut si crescut in Statele Unite care castiga un trofeu european.

Desi meciul a fost principalul punct de interes, sarbatoarea de dupa a fost cu adevarat inedita. Jucatorii lui Salzburg au fost pusi fiecare pe un loc marcat, fara sa poata sa se apropie unul de celalalt, iar trofeul a fost plimbat din mana in mana.

Socially-distanced trophy celebration for Jesse Marsch's Salzburg today at the Austrian Cup final.pic.twitter.com/HoxONoUnHC