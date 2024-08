Antrenorul lui LASK Linz e convins înaintea dublei cu FCSB din Europa League: "Asta spune multe!"

Sâmbătă seară, FCSB a pierdut pe teren propriu contra lui Poli Iași, scor 0-1. Același rezultat s-a înregistrat în partida LASK Linz - Salzburg, din campionatul Austriei.

Thomas Darazs, încrezător înainte de LASK Linz - FCSB

Unicul gol al meciului a fost marcat de Moussa Kounfolo Yeo, în minutul 64. Mijlocașul din Mali, abia intrat pe teren, a deschis scorul după ce s-a demarcat excelent în careul mic și a împins mingea în plasă în urma unei pase primite de la Oscar Gloukh.

La finalul partidei, antrenorul lui LASK Linz s-a arătat optimist înaintea dublei cu FCSB, în ciuda eșecului contra vicecampioanei Austriei. Thomas Darazs spune că prestațiile formației sale sunt îmbucurătoare și că nu are de ce să se teamă înaintea play-off-ului Europa League.

"Dacă joci contra lui Salzburg, care se vrea a fi cea mai bună echipă din Austria, ai o posesie mai bună și mai multe ocazii de a marca, atunci putem avea așteptări mari (n.r - de la dubla cu FCSB). Sigur, după meci poate suntem la cald, dar cred că meritam măcar un egal, dacă nu o victorie.

Dacă am avut o astfel de prestație contra lui Salzburg, atunci nu va trebui să ne temem de următoarele două meciuri (n.r - contra lui FCSB). Ar fi fost bine dacă am fi pasat mai eficient și am fi scăpat de emoțiile din fața porții adverse.

Azi am văzut o prestație foarte bună din partea băieților. Cred că am fost cel puțin egali cu Salzburg. Jucătorii noștri au fost apreciați de fani după meci, iar acest lucru spune multe. Nu se întâmplă prea des să vezi acest lucru după un eșec, dar jucătorii noștri au reușit asta azi.

Cu toate acestea, avem prea puține puncte după evoluțiile avute. Sunt alături de ei, avem un drum lung și știu că este doar începutul", a spus Thomas Darazs, antrenorul lui LASK Linz, citat de Liga Portal.

LASK Linz, locul 3 în precedenta ediție de campionat din Austria, a început modest noul sezon: o singură victorie, contra lui Hartberg (2-1), iar ulterior două eșecuri consecutive, 1-2 împotriva lui Altach și 0-1 contra lui Salzburg. Viitoarea adversară a lui FCSB ocupă locul 8 din 12.