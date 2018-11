"Tiki-taka" made in China :)) Olaroiu si-a pus mainile in cap dupa gafa portarului sau! Cum a putut sa primeasca gol dupa ce jucatorii sai au reusit 10 pase consecutive

Un fost atacant din Premier League i-a dat gol echipei lui Cosmin Olaroiu.

Penultima etapa a sezonului din China se disputa astazi - toate partidele au loc de aceeasi ora. Formatia lui Cosmin Olaroiu, Jiangsu Suning, nu mai are obiectiv, fiind pe locul 5 in clasament, fara sanse de a prinde podiumul. Adversara in aceasta etapa este chiar echipa de pe locul 3, Shandong Luneng.

Jiangsu a deschis scorul prin Xi Wu dupa un corner, insa gazdele au intors rezultatul in 6 minute dupa reusitele lui Junshuai Liu si Graziano Pelle. Fostul atacant de la Southampton a profitat de o gafa incredibila a portarului lui Suning, cel care a degajat in piciorul italianului dupa o faza la care jucatorii lui Suning au combinat frumos, reusind o serie de pase. Alex Teixeira a egalat la 2 inainte de pauza.

Intr-un alt meci al etapei, echipa lui Dan Petrescu, Guizhou Hengfeng, este distrusa pe terenului celor de la Henan Jianye - este 3-0 la pauza!