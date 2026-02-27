Cât de imprevizibil e fotbalul! Dacă în luna noiembrie, cineva ar fi zis că FC Botoșani va rata play-off-ul, probabil, previziunea sa ar fi stârnit un zâmbet ironic. Pentru că, în acel moment, formația moldavă părea a fi de neoprit!

Astăzi, când tocmai a jucat meciul cu Hermannstadt din etapa a 29-a, penultima din sezonul regulat, FC Botoșani a ratat accederea în play-off și din punct de vedere matematic!

Firește, după o asemenea prăbușire, antrenorul Leo Grozavu a fost un car de nervi. Și cu greu a rezistat la interviul de după înfrângerea cu Hermannstadt (1-3).

„Trecem printr-o perioadă mai mult decât proastă și nu reușim să ne redresăm. Să vin la televizor să vă spun care sunt cauzele?! Devin penibil, dacă repet întruna ce n-a mers. Cert e că cei responsabili vor plăti. Totuși, avem 42 de puncte. Nu țin minte când a fost ultima oară, când FC Botoșani a avut atât de multe puncte după 29 de etape“, și-a început discursul tehnicianul de 58 de ani.

În continuarea dialogului, Grozavu a „fiert“, iar întrebările primite doar au pus „gaz pe foc“.

„Sunt principalul vinovat, pentru că n-am știut să gestionez anumite momente și de aici totul s-a rostogolit. Suntem într-o situație dezastruoasă! Dar, dacă ne uităm în clasament, vedem echipe cu pretenții care sunt lângă noi. Așa că, noi ce să spunem? Trebuie să facem puncte. Pentru că, în play-out, fiecare meci e pe viață și pe moarte. Dacă nu faci puncte în play-out, riști să ajungi în situația celor de la Sepsi de anul trecut. Dacă însă ne trezim, putem redresa lucrurile. Ca joc, arătăm rău acum. Dar, dacă vom fi atenți, problemele pot fi rezolvate“, a explicat Grozavu.

Întrebat dacă poate produce un șoc prin care să-și trezească echipa, antrenorul a răbufnit: „Ce șoc? Astea sunt întrebări din România“.