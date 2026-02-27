Gruparea moldavă a ratat calificarea în play-off, deși s-a aflat în primele șase poziții aproape întreg sezonul regular.

Andrei Miron, afectat după ratarea calificării în play-off

La finalul confruntării contra sibienilor, căpitanul de la FC Botoșani, Andrei Miron, a avut un discurs dur, fără menajamente.

„Trebuie să mergem mai departe. Trecem printr-o perioadă foarte proastă. Vorbim, dar degeaba vorbim pentru că atunci când intrăm în teren totuși nu arătăm absolut nimic.

Urmează play-out-ul, trebuie să ne adunăm un pic. Au fost şi anul trecut nişte cazuri şi să nu ajungem şi noi la fel. Nu găsesc nicio explicaţie.

(n.r.- Vă gândiţi şi la retrogradare?) Clar. Dacă ne uităm la Sepsi, e clar că te pune în criză. Sperăm să nu avem probleme cu retrogradarea.

Suntem foarte nervoşi. Mâine analizăm fiecare să-şi spună propria analiza şi să încercăm să schimbăm”, a declarat Miron, după meci.

