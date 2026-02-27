Gruparea moldavă a ratat calificarea în play-off, deși s-a aflat în primele șase poziții aproape întreg sezonul regular.
Andrei Miron, afectat după ratarea calificării în play-off
La finalul confruntării contra sibienilor, căpitanul de la FC Botoșani, Andrei Miron, a avut un discurs dur, fără menajamente.
„Trebuie să mergem mai departe. Trecem printr-o perioadă foarte proastă. Vorbim, dar degeaba vorbim pentru că atunci când intrăm în teren totuși nu arătăm absolut nimic.
Urmează play-out-ul, trebuie să ne adunăm un pic. Au fost şi anul trecut nişte cazuri şi să nu ajungem şi noi la fel. Nu găsesc nicio explicaţie.
(n.r.- Vă gândiţi şi la retrogradare?) Clar. Dacă ne uităm la Sepsi, e clar că te pune în criză. Sperăm să nu avem probleme cu retrogradarea.
Suntem foarte nervoşi. Mâine analizăm fiecare să-şi spună propria analiza şi să încercăm să schimbăm”, a declarat Miron, după meci.
Echipele utilizate:
- FC Hermannstadt: Lazar – Căpuşă, Karo, Chorbadzhiyski, Ciubotaru – D. Albu (Jair 46’), Ivanov, E. Florescu (Zargary 77‘) – Neguţ (Afalna 77’), Chiţu (Buş 84‘), Politic (Stancu 84’). Antrenor: Dorinel Munteanu.
- FC Botoşani: Anestis – Adams (llas 58’), Miron, Ţigănaşu, Pavlovic (Ferreira 46’) – Bordeianu, Petro – Mitrov (Bodişteanu 46’), Bota, Mailat (Dumiter 70’) – Kovtalyuk (Lopez 78’). Antrenor: Leo Grozavu.
- Cartonaşe galbene: Politic 18’, Neguţ 57’, 90+3‘ (pe bancă), Ciubotaru 72’, Ivanov 76’ / Dumiter 86‘
- Cartonaş roşu: Neguţ 90+3‘ (pe bancă)
- Arbitri: Horaţiu Feşnic – Valentin Avram, Alexandru Cerei – Horia Mladinovici
- Arbitri VAR: Sorin Costreie, Andrei Antonie
- Observator: Eduard Dumitrescu
- Au marcat: Chorbadzhiyski 17’, Neguţ 32’ şi Chiţu 50’ / Bordeianu 59’.