CRAIOVA - FCSB | Dica simte fiorul demiterii, daca nu bate la Craiova: "Orice antrenor e posibil sa vina". Cum a reactionat la anuntul ca Becali discuta cu Olaroiu

Numele lui Olaroiu ii da fiori lui Dica. Daca FCSB nu bate la Craiova, Dica e in pericol!

10 milioane de euro ii da Becali lui Olaroiu ca s-o duca pe FCSB in Champions League. Cu Dica in teren si Olaroiu pe banca, stelisti au ajuns in grupele Ligii, in 2006.

"Orice antrenor e posibil sa ajunga sa antreneze Steaua", spune Nicolae Dica.

"Ar fi o lovitura fantastica pentru FCSB daca va reusi sa-l aduca pe Cosmin Olaroiu", spune si Ciprian Marica.

Singurul care nu crede in acest scenariu este Anghel Iordanescu.

"Eu nu cred acest lucru. Lasati-l pe Dica sa ramana unde e", spune fostul selectioner.

Rivalele stelistilor contraataca. CFR vrea sa-l readuca pe Petrescu, iar Dinamo l-a pus pe Rednic!

"Vom vedea daca Dinamo va fi mai puternica sau nu de acum", mai spune Dica.