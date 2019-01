VIDEO | Sumudica incepe si 2019 cu o victorie! S-a calificat in 16-imile Cupei: Gaman a inscris un gol superb

Marius Sumudica a inceput 2019 cu o victorie.

Al Shabab s-a calificat in 16-imile Cupei dupa ce a trecut de Al Sahel, scor 3-0. Valerica Gaman a marcat golul 2 pentru Al Shabab in urma unui corner. Al Sahel este pe locul 2 in liga a doua din Arabia Saudita.

Marius Sumudica a ajuns astfel la cinci victorii consecutive. Antrenorul lui Al Shabab a castigat toate cele patru meciuri de campionat in luna decembrie si a urcat pe locul 3 in Arabia Saudita. Pentru aceasta performanta, Sumudica a fost desemnat antrenorul lunii decembrie.

Sumudica este in cursa si pentru premiul de cel mai bun antrenor al turului de campionat dupa ce a reusit sa isi duca echipa pe podium si a devansat echipe cu bugete colosale precum Al Ahli sau Al Ittifaq.