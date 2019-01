Un patron din Liga 1 il pune la zid pe Becali: "Nu l-as felicita pentru ca l-a ales pe Teja! FCSB nu va lua titlul anul asta!"

Acesta spune ca interferenta lui Gigi Becali in treburile antrenorilor va duce la pierderea unui nou titlu in Liga 1.

Valeriu Iftime, principalul finantator al FC Botosani, crede ca FCSB nu are nicio sansa la castigarea titlului in acest sezon, mai ales daca patronul "ros-albastrilor" nu isi va schimba radical modul de lucru dupa numirea lui Mihai Teja ca antrenor.



"Nu am mai vorbit de mult cu domnul Becali, dar in niciun caz nu l-as felicita pentru ca l-a ales pe Teja. Fara sa am nimic... Mi se pare ca Teja e un om ok, nu il cunosc, dar daca vrea sa faca performanta trebuie sa-si aduca un altfel de antrenor. Nu cred ca ar accepta domnul Becali un antrenor strain, pentru ca e prea impulsiv si nu cred ca-i accepta ideile. E prea dificil la un moment dat, prea posesiv asupra clubului si nu cred ca ar accepta ideile antrenorului. Antrenorul e jumatate de echipa, daca ai un antrenor bun, iti creeaza un mecanism formidabil. Daca nu, nu. E important ca FCSB are bani si are jucatori, dar are nevoie de un antrenor cu increderea patronului.



Daca aveam bugetul FCSB-ului la Botosani, ma distram. Intram fara probleme in Europa League. Cu oamenii de la FCSB, cu talentele de acolo, cu un antrenor bun, cu o atmosfera dintr-asta de moralitate... Copiii aia trebuie tinuti in frau, pentru ca o pot lua razna usor cand au 15-20.000 de euro pe luna... Nu au tinerii de la Botosani bani sa-si cumpere masini de 50-100.000 de euro imediat cum au semnat contractul, dar nici nu cred ca ar face lucrul asta. Trebuie muncit foarte mult la educatia acestor copii, dar trebuie incurajata scoala ca sa poti construi caractere puternice, sa poti scoate din ei valori umane adevarate. Are niste talente sportive uluitoare acolo, niste fotbalisti cu mare potential.



Plus ca e un club cu lipici la public. Nu cred ca antrenorul e principalul vinovat, ci atmosfera creata de patron, care deja reprezinta o problema acolo. Becali are o boala, toata lumea vorbeste despre ea. Au fost trei sezoane, asta e al patrulea cand nu va lua titlul, desi s-au facut investitii mari. FCSB nu va lua titlul anul asta! Nu are cum cu sistemul asta. E clar ca nu are cum sa intreaca CFR Cluj, dar mi-e sa nu aiba o supriza si sa termine si sub Craiova. Cei de la CFR sunt prea buni, e un sistem foarte solid creat de Dan Petrescu anul trecut, au o echipa omogena. Iti dau un gol si nu mai primesc tot restul campionatului... Nu au cum sa piarda titlul, trebuie sa fii inventiv tare, sa stii fotbal mult, sa ai fotbalisti de fotbalisti ca sa ii faci pe astia", a declarat Iftime pentru Sport.ro.