CAPITOLUL "DEZASTRE EUROPENE" | Marca include Steaua in "ISTORIA NEAGRA a Barcelonei": lista completa a dramelor traite de catalani in Europa

AS Roma 3-0 Barcelona / Romanii au reusit un adevarat miracol pe Olimpico si s-au calificat in semifinalele UEFA Champions League.

AS Roma a pierdut turul de pe Camp Nou, scor 1-4, insa au reusit sa revina incredibil pe teren propriu. Dzeko (min.6), De Rossi (min.58-pen) si Manolas (min.82) au marcat pentru o calificare in care foarte putini mai credeau.

Presa spaniola include rezultatul de pe Olimpico in "istoria neagra" a Barcelonei. "Drama de pe Olimpico este deja in istoria neagra a Barcelonei, alaturi de penalty-urile cu Steaua, acel 0-4 cu Milan sau alte dezastre europene", scrie Marca.

Steaua a castigat in 1986 Cupa Campionilor Europeni, la penalty-uri, in fata Barcelonei dupa o prestatie magica a lui Helmuth Duckadam. "O noapte neagra care a incheiat cariera lui Schuster la Barcelona", rememoreaza jurnalistii de la Marca. In 1994, la Atena, Milanul condus de Capello zdrobea Barcelona lui Cruyff dupa o dubla a lui Massaro si alte doua goluri marcate de Savicevic, respectiv Desaily. "A fost finalul primului Dream Team. Al doilea a rezistat 12 ani", mai noteaza Marca.

Jurnalistii spanioli mai amintesc si de meciurile cu Real Madrid din semifinale, de pe vremea cand Zidane era jucator la "galactici", cel cu Bayern Munchen din sezonul 2012-2013, tot in semifinale, dar si de confruntarea cu Juventus din sezonul trecut cand Barcelona a reusit o revenire incredibila cu PSG, dar a fost eliminata de italieni in sferturi.