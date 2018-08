Barca, data in judecata dupa transferul lui Malcom! Ce s-a intamplat cu adevarat: "Avem dovezi!"

AS Roma se gandeste sa denunte Barcelona pentru 'cazul Malcom'.

Directorul sportiv al celor de la AS Roma, Monchi, a explicat ce s-a intamplat in cazul transferului lui Malcom - dupa ce AS Roma si Bordeaux au anuntat oficial luni seara ca s-au inteles pentru transferul brazilianului de 21 de ani, acesta a ajuns la Barcelona!

Monchi spune ca Roma ia in calcul varianta de a face plangere impotriva Barcelonei la UEFA! "Intelegerea era gata si am avut permisiunea ca jucatorul sa vina la Roma pentru vizita medicala. Avionul era programat sa plece la ora 21.00 si sa ajunga la 23.00, totul era rezolvat. De aceea eram calmi si linistiti.



La o ora dupa anunt au inceput sa apara informatii despre Barcelona. Este adevarat ca eram constienti de cateva zile de mai multe echipe interesate de Malcom, Barcelona fiind una dintre ele. De aceea ne-am miscat rapid pentru a incheia tranzactia. Si era incheiata. Asa ca am fost surprins cand reprezentantii jucatorului ne-au sunat pentru a ne informa ca Bordeaux a retras permisiunea jucatorului de a zbura catre Roma.



I-am sunat pe cei de la Bordeaux si ne-au spus ca au primit o oferta de Barcelona mai buna si daca nu vom veni cu una mai buna, vom pierde jucatorul. L-am informat pe presedintele clubului nostru si am facut o noua oferta, mai buna ca a Barcelonei. I-am informat pe cei de la Bordeaux si am facut oferta oficiala.



Dimineata devreme am vorbit cu agentul jucatorului, Fernando Garcia, care avea o intalnire programata cu Bordeaux si acesta mi-a confirmat ca totul e in ordine. Dupa intalnire am fost surprins sa aflu ca cei de la Bordeaux vor o noua oferta imbunatatita si ca Barcelona insista pentru jucator. Asa ca am incheiat interesul pentru jucatori deoarece nu voiam o licitatie.



Acum, in cadrul clubului ne analizam opiniile pentru a stabili daca avem temei pentru un caz legal. Este adevarat ca nu a fost semnat nimic, insa exista multe mesaje cu agentii si presedintele lui Bordeaux care trebuie analizate" a declarat Monchi.