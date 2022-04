Roman Abramovich se pregătește să cumpere un club din Turcia! Care e răspunsul oficialilor

Oligarhul rus a pierdut controlul asupra lui Chelsea ca urmare a presupuselor legături cu Vladimir Putin, care a lansat invazia Rusiei în Ucraina.

Chelsea are patru potențiali cumpărători în momentul de față, iar unul dintre acești sunt destul de aproape să achiziționeze campioana europeană. Pe fondul vânzării giganților din Premier League, se pare că miliardarul rus și-a gasit deja un alt club de fotbal.

Potrivit presei turce, Abramovich a achiziționat clubul Goztepe FC. Formația turcă este în prezent pe locul 18 în Super Lig și pare destinată retrogradării, după ce a acumulat doar 27 de puncte până acum în acest sezon.

Turkish media reports claim that Russian oligarch Abramovich has bought Turkey’s Goztepe FC and an announcement will be made on Friday.