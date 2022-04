”Acum noi suntem campioni mondiali?” Ironie pentru Chelsea, după ce a fost umilită de echipa lui Eriksen

Campioana mondială la nivel de cluburi a fost surprinsă din toate punctele de vedere în duelul cu Brentford, echipa aflată pe locul 14 în Premier League și care doar nouă victorii în 31 de etape.

După o primă repriză slabă de ambele părți, s-a dezlănțuit ”jihadul”. Chelsea a deschis scorul prin Rudiger, în minutul 48, dar Brentford a egalat la faza următoare, prin Janelt. Patru minute mai târziu, Eriksen își trecea numele pe lista marcatorilor.

Janelt reușea dubla în minutul 60, iar Wissa marca golul care închidea tabela la 4-1 în minutul 87, semnând umilirea echipei de pe locul trei din Premier League.

După meci, cei de la Brentford nu s-au abținut și au încercat să îi umilească și mai tare pe adversarii de pe Stamford Bridge. Aceștia au postat un mesaj pe oagina oficială de Twitter care a stârnit amuzamentul suporterilor.

"Acum noi suntem campioni mondiali?", au postat ”albinele” pe pagina oficială a clubului, stârnind amuzamentul fanilor.

Are we World Champions now? ????#BrentfordFC