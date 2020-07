Regula celor 5 schimbari ramane pana la finalul sezonului 2020/2021! Decizie de ultima ora a FIFA

Optiunea care le permite echipelor sa faca pana la 5 inlocuiri a fost extinsa pana la finalul sezonului urmator.

Potrivit site-ului oficial FIFA, "unele competitii pot avea o perioada mai scurta de recuperare. Pentru multe campionate, sezonul 2020/21 va implica meciuri care se vor juca intr-o perioada condensata, din cauza unui inceput intarziat si a incapacitatii de a se incheia mai tarziu decat de obicei din cauza turneelor internationale programate."

Astfel, li se va permite echipelor sa faca 5 schimbari pentru ca fotbalistii sa poata evolua in conditii optime si sa nu se expuna riscurilor de accidentare, cu aceeasi precizare ca aceste modificari trebuie realizate in 3 momente de oprire a jocului.

Federatiile nationale vor putea sa decida daca vor continua aplicarea acestei reguli sau nu.

Five-substitute option extended into 2021 in response to COVID-19 pandemic

