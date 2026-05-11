În prelungirile primei reprize, la poarta apărată de Matei Popa s-a petrecut o fază încâlcită. Matei Popa a încercat să iasă la o centrare și s-a izbit de Joao Paulo, coechipierul său de la jumătatea terenului.
GALERIE FOTO Puștiul lui FCSB făcut K.O. de propriul coleg! A părăsit terenul în lacrimi
FCSB se duelează cu Unirea Slobozia în etapa cu numărul 8 din play-out-ul Superligii României.
Jucătorul U21 al lui FCSB a rămas întins pe gazon, iar în cele din urmă cei de la Unirea Slobozia au reușit să trimită balonul în poartă. Golul a fost anulat pentru un ofsaid al lui Orozco.
Matei Popa a avut nevoie de îngrijiri medicale, vizibil afectat de ciocnitura cu Joao Paulo. În cele din urmă, staff-ul medical al lui FCSB a constatat că puștiul nu mai poate continua jocul, iar Lucian Filip a decis să îl trimită pe teren pe Ștefan Târnovanu. Popa a părăsit terenul în lacrimi.
Având în vedere că Matei Popa era jucătorul U21 al lui FCSB, Filip a fost nevoit să mai efectueze o modificare: Juri Cisotti a fost înlocuit cu Alexandru Stoian.
