În prelungirile primei reprize, la poarta apărată de Matei Popa s-a petrecut o fază încâlcită. Matei Popa a încercat să iasă la o centrare și s-a izbit de Joao Paulo, coechipierul său de la jumătatea terenului.

Jucătorul U21 al lui FCSB a rămas întins pe gazon, iar în cele din urmă cei de la Unirea Slobozia au reușit să trimită balonul în poartă. Golul a fost anulat pentru un ofsaid al lui Orozco.

Matei Popa a avut nevoie de îngrijiri medicale, vizibil afectat de ciocnitura cu Joao Paulo. În cele din urmă, staff-ul medical al lui FCSB a constatat că puștiul nu mai poate continua jocul, iar Lucian Filip a decis să îl trimită pe teren pe Ștefan Târnovanu. Popa a părăsit terenul în lacrimi.

Având în vedere că Matei Popa era jucătorul U21 al lui FCSB, Filip a fost nevoit să mai efectueze o modificare: Juri Cisotti a fost înlocuit cu Alexandru Stoian.