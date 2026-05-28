Schimbare majoră pentru ceremonia Balonului de Aur

Ceremonia de decernare a Balonului de Aur 2026 va avea loc la Londra, o premieră, pe 26 octombrie, pentru a marca a 70-a aniversare a trofeului, al cărui prim câştigător a fost în 1956 englezul Stanley Matthews, au anunţat joi organizatorii, scrie AFP.

Organizarea în capitala britanică a acestei ceremonii, desfăşurată în mod tradiţional la Paris, face "parte din strategia de dezvoltare a Balonului de Aur şi consolidează statutul său de marcă prestigioasă la nivel internaţional", a indicat Groupe L'Equipe, proprietarul revistei France Football, care acordă cel mai prestigios premiu individual din fotbal din 1956.

Organizatorii nu au dezvăluit locaţia exactă din Londra unde va avea loc ceremonia Balonului de Aur din 2026, care va dezvălui succesorii câştigătorilor de anul trecut, francezul Ousmane Dembele şi spaniola Aitana Bonmati.

Agerpres