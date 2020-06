"Avem o intelegere cu FIFA!" Oficialii lui Hermannstadt dau asigurari ca vor juca in Liga 1 si in sezonul viitor

Finantatorul sibienilor este sigur ca totul este doar o greseala.

Claudiu Rotaru a vorbit despre decizia Comisiei de licentiere de a nu acorda licenta pentru Liga 1 clubului patronat de Anamaria Prodan.

"Cred ca este o interpretare gresita. Hai sa vedem ce se intampla luni! Avem doua variante, Comisia de luni sau la TAS.

Dar eu le-am spus jucatorilor ca e doar o eroare, o sa joace fara probleme. Avem incredere in ei si in comisie ca e doar o neintelegere. Avem o intelegere cu FIFA in sensul asta. Le-am transmis baietilor sa joace ce trebuie sa joace si sa nu se sperie de lucrul asta. Noi avem incredere ca va fi totul ok la final", a spus finantatorul lui FC Hermannstadt la Digi Sport.

In ceea ce priveste schimbarea lui Vasile Miriuta cu un antrenor spaniol mult mai tanar, oficialul sibienilor a mentionat ca clubul pregateste un proiect nou pentru anul viitor.

"Am vrut un suflu proaspat, am vrut sa schimbam atitudinea cu un antrenor mai tanar, cu alte conceptii. Vrem sa aducem si jucatori mai tineri. Avem un alt proiect. Vrem sa incercam si altceva. Exact ca in afaceri, daca nu risti, nu castigi", a declarat Claudiu Rotaru la Digi Sport, confirmand ca din sezonul viitor se va incerca o intinerire a echipei.