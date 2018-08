Reactia lui Mahlangu dupa ce a devenit coleg cu Moti si Keseru, la Ludogorets! Ce a spus dupa despartirea de Dinamo

Dinamo l-a vandut pe sudafricanul May Mahlangu, unul dintre cei mai buni jucatori ai sai, la Ludogorets.

May Mahlangu, in varsta de 29 de ani, a fost vandut de Dinamo cu 500.000 euro la Ludogorets Razgrad, campioana Bulgariei. El va fi coleg cu Moti, Dragos Grigore si Keseru.

Plecarea lui Mahlangu i-a suparat pe fanii lui Dinamo, care vedeau in mijlocasul sudafrican unul dintre oamenii cheie ai echipei lui Bratu in incercarea de a spala rusinea din sezonul trecut.

Mahlangu a spus dupa perfectarea transferului ca este fericit ca a ajuns la o echipa de talia lui Ludogorets.

"Sunt fericit ca am ajuns la o echipa precum Ludogorets. Sper sa obtinem rezultate bune atat in campionat, cat si in cupele europene", a spus Mahlangu.

70 de meciuri si 3 goluri a bifat Mahlangu la Dinamo.