Transferul carierei pentru Siyabonga Ngezana! Anunțul sud-africanilor

Ngezana a strâns 12 meciuri la FCSB în Liga 1, a oferit un assist, iar sud-africanul este unul dintre preferații lui Gigi Becali. Fundașul în vârstă de 26 de ani a rămas punct fix în defensivă, lângă el apărând fie Joyskim Dawa, fie Mihai Lixandru.

Siyabonga Ngezana ar fi dorit în Franța. May Mahlangu vorbește despre convocarea la echipa națională

Presa din Africa de Sud susține că Ngezana s-ar putea transfera în Franța după prestațiile bune de la FCSB, însă fără a oferi mai multe detalii.

"Ngezana a jucat 12 meciuri la FCSB și a marcat o dată, fapt ce i-a dat speranțe că va fi în lotul Africii de Sud la Cupa Africii pe Națiuni. El a avut prestații atât de solie încât au apărut deja informații despre un posibil transfer al său în Franța", scrie SNL24, fără a detalia interesul pentru stoperul sud-african.

Jurnaliștii sud-africani au stat de vorbă cu May Mahlangu, conaționalul lui Ngezana și fost mijlocaș la Dinamo, care spune că actualul fundaș de la FCSB ar putea fi convocat la naționala Africii de Sud după evoluțiile din România.

"Nu pot eu decide dacă Ngezana ar merita convocarea sau nu pentru că sunt doar jucător, nu antrenor, dar el joacă la o echipă de top din România, care se califică în competițiile europene și luptă pentru trofee.

Noi mereu vorbim despre nevoia ca jucătorii noștri să evolueze în Europa, deci consider că Ngezana a făcut pasul corect mergând în România. Îl ajută să crească și îi admir curajul de accepta această provcare. Sunt sigur că a cresut mult jucând la Steaua București (n.r - FCSB).

A jucat în eternul derby contra fostului meu club, Dinamo, dar și în meciuri cu echipe precum Craiova sau Cluj, deci vă pot garanta că a crescut. Îl felicit pentru că a decis să meargă în Europa.

Nu știu ce criterii sunt luate în calcul la naționala Africii de Sud, dar băiatul are mai puțin de șase luni în Europa și deja a strâns 12 meciuri la o echipă de top a campionatului. Nu știu cât de informați sunt cei de aici despre campionatul din România, dar eu am fost convocat când jucam acolo.

În ultima vreme nu am mai urmărit meciurile lui, deci nu pot spune dacă ar fi pregătit pentru echipa națională sau nu. Ce știu este că se află la o echipă bună din Europa.

Selecționerul va decide pe baza informațiilor pe care le are despre Ngezana și pe baza a ceea ce are nevoie la echipa națională. Este bine că joacă în Europa și poate fi văzut de cluburi din campionate în care ne dorim să ne vedem jucătorii", a spus May Mahlangu, pentru sursa citată.