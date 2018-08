De ce a vrut Becali sa-l dea pe Qaka la Dinamo dupa doar 6 meciuri jucate de albanez in acest sezon. Ce se intampla cu mijlocasul adus de la Iasi

Becali le-a propus rivalilor dinamovisti un schimb Qaka + bani pentru Dan Nistor. Acestia nici nu au vrut sa auda.

FCSB l-a transferat in finalul sezonului trecut pe albanezul Kamer Qaka, jucator care a impresionat la Poli Iasi. Mijlocasul a sosit in vara si a facut pregatirea sub comanda lui Nicolae Dica. In acest sezon, el a bifat 6 aparitii, dar nu l-a impresionat pe Becali.

Gigi Becali a dezvaluit ca a propunerea de a-l trimite pe Qaka la Dinamo a venit dupa ce albanezul nu s-a dovedit in primele meciuri a fi chiar jucatorul pe care el il cauta.



"Qaka e inca in teste. In primele meciuri nu prea mi-a placut. Dar o sa mai primeasca sanse. El la Dinamo ar fi fost foarte bun. Eu voiam langa Pintilii un jucator care sa urce cu mingea la picior. Sa nu se teama, sa dea pase decisive", a spus Becali la Digi.

Gigi Multescu, unul dintre antrenorii romani cu mare experienta, spune ca "Qaka nu e nici mijlocas defensiv, nici playmaker".



"S-ar putea sa nu-si gaseasca locul. Nu este nici mijlocas defensiv, nici playmaker. El facea tot jocul la Iasi, dar aici e altceva. Eu il comparam sezonul trecut cu Pirlo, dar e posibil ca la FCSB sa nu mai dea acelasi randament", a spus si Multescu.