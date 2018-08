Ce ghinion! Rechemat de Contra la nationala, s-a accidentat inainte de meciurile din Nations League!

Alexandru Maxim s-a accidentat la antrenamentele lui Mainz si ar putea rata meciurile din UEFA Nations League.

Fotbalistul in varsta de 28 de ani s-a accidentat marti la antrenamentul lui Mainz. Acesta risca sa rateze atat debutul din Bundesliga, cat si partidele din Liga Natiunilor din 7 respectiv 10 septembrie.

Romania va evolua pe 7 septembrie cu Muntenegru, iar pe 10 cu Serbia. Meciurile vor putea fi urmarite in direct pe PRO TV.

Daca accidentarea lui Maxim este cu adevarat grava, acesta rateaza meciurile echipei nationale, scriu jurnalistii Gazetei Sporturilor.

"Alex e in vederile noastre. Il monitorizam atent, avem pe cineva acolo care se ocupa de asta. Am auzit lucruri bune in ultimul timp. A jucat bine in pregatiri, a devenit jucator de baza pentru Mainz. E un fotbalist care poate face diferenta, tehnic, depinde doar de el daca va reveni sau nu la nationala" a declarat selectionerul Contra.

In ultimul meci disputat la echipa de club, Maxim a inscris o dubla in partida din Cupa Germaniei cu Erzgebierge Aue.

Maxim a inscris de trei ori in tricoul primei reprezentative in cele 29 de prezente. In sezonul trecut, Maxim a evoluat in 24 de partide pentru Mainz reusind sa inscrie de 4 ori.