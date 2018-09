Presedintele FIFA, surprins de lista celor 3 candidati la trofeul FIFA Best! Nu absenta lui Messi l-a socat: "Poate oamenii au crezut ca trebuie votat cu altcineva"

Presedintele FIFA a vorbit inainte de gala la care va fi anuntat jucatorul anului.

Gianni Infantino s-a declarat surprins de faptul ca niciun fotbalist francez nu a fost nominalizat pentru titlul de cel mai bun jucator al anului, care va fi decernat luni, 24 septembrie, la Londra.

Trei jucatori se afla in cursa pentru acest trofeu: croatul Luka Modric (Real Madrid), egipteanul Mohamed Salah (Liverpool) si portughezul Cristiano Ronaldo (Juventus Torino).

''M-a surprins absenta jucatorilor francezi. Votul inseamna 25% capitanii nationalelor afiliate la FIFA, 25% selectionerii, 25% jurnalistii si 25% votul publicului. Poate ca oamenii au crezut ca Franta era deja campioana mondiala si ca a trebuit sa votam pentru altcineva. Nu stiu.



Au fost cativa jucatori francezi care au reusit o Cupa Mondiala exceptionala, dar nu numai Cupa Mondiala, exista si alte meciuri cu nationala si cluburile unde evolueaza. Trebuie sa luam decizia asa cum este (...) Cei trei finalisti nu au castigat Cupa Mondiala. Franta a castigat in echipa. Este meritul lui Didier Deschamps si al tuturor jucatorilor'', a spus Infantino.

Cristiano Ronaldo a castigat in sezonul trecut Liga Campionilor in tricoul lui Real Madrid, dupa o finala cu Liverpool, echipa lui Mohamed Salah, cel care fusese desemnat cel mai bun jucator in Premier League. Luka Modric a stralucit atat la Real Madrid, cat si la nationala Croatiei, pe care a ajutat-o sa se califice in finala Cupei Mondiale 2018.

Castigatorul trofeului "The Best FIFA Football Awards" in 2016 si 2017 este Cristiano Ronaldo.

Agerpres