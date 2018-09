Ciprian Tatarusanu in top 10 cei mai buni portari din Ligue 1 la FIFA! Ce rating are portarul nationalei

Tatarusanu are evolutii apreciate in Ligue 1 la Nantes, iar cei de le EA Sports au tinut cont de acest lucru.

In 29 septembrie apare oficial in Romania cel mai bun simulator de fotbal, FIFA 19.

Cei de la EA Sports au adaugat in joc si o echipa din Romania, este vorba despre CFR Cluj.

Avem si multi reprezentanti in randul jucatorilor. Vezi AICI topul fotbalistilor romani cu cel mai bun rating.

Acestei liste se adauga si portarul Ciprian Tatarusanu. Acesta are un rating de 78 si se afla pe locul 9 in topul celor mai buni portari din Ligue 1 in jocul FIFA 19.