A pierdut trenul si a ajuns acasa la un suporter: au jucat FIFA si s-au uitat la meciuri! Povestea PREA TARE ca sa fie adevarata a unui star mondial

Francezul a jucat 90 de minute in victoria lui Chelsea cu Cardiff (4-1), de sambata. Nu prestatia sa din teren a facut insa ziarele sa scrie. Dupa meci, campionul mondial a vrut sa ajunga la Paris cu trenul. A pierdut conexiunea, asa ca s-a dus la o moschee din Londra pentru rugaciunea de seara. Aici, mai multi tineri l-au recunoscut si i-au cerut sa-i insoteasca la cina. Cum nu avea alte planuri, Kante a acceptat imediat. Fotbalistul a petrecut toata seara cu noii sai prieteni, a jucat FIFA si s-a uitat la Match of The Day, programul BBC de analiza a etapei din Premier League.



World Cup winner, former premier league player of the year, 2 time premiership winner casually joined us to watch MOTD after visiting a local mosque. True definition of being humble. What a man. pic.twitter.com/y14NanXKPn