Cu Messi, Ronaldo si Neymar! Ce rating SENZATIONAL are Hagi in FIFA 19! FOTO

Gica Hagi e si el inclus in noul FIFA 19.

Hagi are 53 de ani, insa fanii FIFA il pot transfera pe "Maradona din Carpati" in noul FIFA 19. Acesta a fost inclus ca de fiecare data in FIFA Ultimate Team, versiunea dedicata numelor de legenda din fotbal.

Hagi a primit rating 90 la pase, 90 de driibling si 89 de la sut, cat are si Cristiano Ronaldo, cel mai bine cotat jucator din FIFA 19, la egalitate cu Messi.

Fanii FIFA isi pot forma echipe cu Zidane, brazilianul Ronaldo sau Romario in noul joc programat sa apara la finalul lunii septembrie. Pana atunci exista versiunea demo, cu 10 echipe.