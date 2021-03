"Nu mai am cuvinte! Au jucat cu maturitate, cu stil!" Gerrard, extrem de emotionat dupa victoria din campionat! "Imi e foame de mai mult" 

Rangers s-a impus cu 3-0 in fata celor de la St. Mirren si va deveni matematic campioana a Scotiei daca Celtic nu reuseste sa castige meciul cu Dundee Utd.

Dupa victoria din aceasta seara, antrenorul lui Ianis Hagi s-a declarat emotionat si extrem de fericit in conditiile in care Rangers este la un pas de primul titlu dupa o pauza de 10 ani.

Steven Gerrard a vorbit despre evolutiile jucatorilor sai si despre reactia de bucurie a fanilor, pe care i-a indemnat sa fie moderati astfel incat sa nu se puna in pericol in contextul pandemiei de coronavirus.

"Nu cred ca vor exista 3 puncte mai importante cat timp voi reprezenta clubul. A fost o zi emotionanta, un sentiment incredibil. Nu mai am cuvinte sa imi descriu echipa asa cum vreau. Sunt aici de 3 ani si desi lucrurile nu au mers excelent intotdeauna, nu am nimic decat laude pentru jucatorii mei.

Cred ca astazi au jucat cu maturitate, cu control, cu stil. Am marcat 3 goluri incredibile si am facut din Ibrox o fortareata in acest an. Clubul acesta a fost in iad si s-a intors in ultimii 10 ani. Am facut parte din el doar in ultimii 3, dar simt afectiunea fanilor si prin ce au trecut.

Inteleg reactiile de bucurie ale fanilor, dar trebuie sa ramanem in siguranta si sa incercam sa ne concentram pe ce a ramas, pentru ca mai sunt multe meciuri ramase si vrem mai mult.

Am spus mereu ca primul titlu va fi cel mai dificil de obtinut si acum suntem la milimetri de a-l castiga. Am un sentiment aparte, vreau mai mult, imi e foame de mai mult si sper ca jucatorii mei impartasesc acest sentiment. Daca o fac, atunci sunt vremuri interesante sa fii fan Rangers.

Prioritatea pentru mine este sa castigam titlul oficial si sa realizam ce performanta monumentala este. Dar acest lucru trebuie sa ne faca si mai dornici de a castiga", a declarat Steven Gerrard la conferinta de presa de la finalul meciului cu St. Mirren.