Noua "perla" a fotbalului aduce razboiul in familia Guardiola! Situatia speciala in care se afla Brahim Diaz, jucatorul de la City pe care vrea sa-l fure Real Madrid

Brahim Diaz e tanara speranta pe care si-o doresc cei de Real Madrid.

Brahim Diaz traieste o situatie speciala. El trebuie sa decida daca vrea sa continue la Manchester City, acolo unde este antrenat de Pep Guardiola sau sa plece la Real Madrid, acolo unde intelegerea i-ar fi mediata de Pere Guardiola, fratele lui Pep.

Totusi, drumurile par sa-l poarte pe Diaz mai degraba spre Madrid.

Brahim Diaz are 19 ani, iar contractul lui la Manchester United expira vara viitoare si poate ajunge pe gratis la Real Madrid.

Pep Guardiola, insa, vrea sa-l pastreze pe jucator.

"Cazul este simplu: il vrem, vrem sa ii reinnoim contractul pentru patru sau cinci ani si vom face totul sa-l facem sa ramana. Totul sta in mainile noastre", a spus antrenorul de la City.

Daca jucatorul alege sa plece de la City, fratele lui Guardiola trebuie sa lucreze impotriva acestuia din urma si sa incheie intelegerea jucatorului sau cu noua echipa.

Pere Guardiola nu este un strain la Real Madrid. El a avut si are in continuare jucatori la clubul din capitala Spaniei. El ii reprezinta, in prezent, pe Fran Garcia si Ayoub Abou. Cei doi fac parte din echia a doua a Realului. De asemenea, el are sase jucatori si la echipele de juniori.