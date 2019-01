Guardiola a luat foc cand a fost intrebat de Brahim Diaz! Reactie vehementa a antrenorului de la City dupa transferul pustiului-minune la Real

Brahim Diaz a semnat un contract pe sase ani si jumatate cu Real Madrid.

Antrenorul celor de la Manchester City a reactionat dupa plecarea lui Brahim Diaz la Real Madrid.

Pep Guardiola nu s-a mai putut abtine si, cand a fost intrebat despre jucatorul pe care l-a pierdut in favoarea spaniolilor, el a reactionat fara sa clipeasca.

"Si-ar dori cineva jucatori care nu vor sa fie la echipa? Procedam cu Brahim asa cum am procedat cu Phil Foden si Jadon Sancho. Ei sunt jucatori importanti, pentru care noi am facut tot ce am putut, insa numai Phil a decis sa ramana. Este clar ca transferul la Real Madrid nu este un lucru rau", a spus Guardiola.

Brahim Diaz a plecat de la City, echipa la care a prins putine minute.

"Sper sa poata sa se bucure de minutele pe care le vrea si nu a le-a putut avea pana acum din multe motive", a continuat Guardiola.

Brahim Diaz a semnat un contract valabil pana in iunie 2025 cu Real Madrid. Jucatorul in varsta de 19 ani a plecat in schimbul a 20 de milioane de euro.