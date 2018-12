Neymar, pe urmele lui Alibec! FABULOS! Ce facea brazilianul in timpul decernarii Balonului de Aur! FOTO

Doar pe locul 12 dupa ce in ultimii ani a fost finalist, Neymar a decis sa nu se prezinte la gala organizata de France Football chiar la Paris, acolo unde joaca.

In timp ce Modric era incoronat regele fotbalului in 2018, brazilianul se juca in direct pe un site de socializare Call of Duty Black Ops 4 si Battlefield. Neymar nu era singur. Alaturi de el au participat la sesiunea de jocuri online si colegii Thiago Silva si Marquinhos.

Neymar s-a clasat pe locul 12 in ancheta pentru Balonul de Aur anul acesta, fiind depasit de Harry Kane, Varane, Mbappe, Messi, Ronaldo, Griezmann sau Modric.

???????? So whilst the #BallonDor2018 ceremony has been going on, Neymar has been streaming the new Call of Duty over on Twitch.

The game has officially gone... pic.twitter.com/AVw6hq8zBF