"Imi pare rau, am facut o gluma proasta!" Prezentatorul de la Balonul de Aur si-a cerut scuze dupa ce i-a cerut celei mai bune fotbaliste a lumii sa danseze din fund

Prezentatorul galei decernarii Balonului de Aur a fost protagonistul unui moment ridicol aseara, cand a intrebat-o pe cea mai buna fotbalista a lumii, norvegianca Ada Hegerberg, daca stie sa faca twerking, adica sa danseze din fund.

Vizibil jenata, Ada Hegerberg a refuzat instant propunerea DJ-ului. In sala, nimeni nu a ras la "gluma" lui Martin Solveig, care a incercat sa treaca repede peste acest moment.

DJ Martín Solveig asking the best female footballer in the World if she can twerk... pic.twitter.com/uXk9XvbO1K