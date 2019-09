"Neymar face multe prostii, nu este un exemplu bun pentru nimeni, dar ca si jucator, este exceptional". Cine a facut declaratiile incendiare despre starul brazilian

Neymar este unul dintre cei mai discutati jucatori ai momentului.

Vedeta celor de la PSG a fost cel mai titrat nume al ziarelor in timpul perioadei de mercato, cand si-a expus clar dorinta de a pleca de la PSG pentru a reveni pe Camp Nou. Transferul nu a mai avut loc, desi au existat negocieri avansate intre cele doua echipe, din cauza celor de la PSG care nu au fost de acord cu niciuna din ofertele Barcelonei.

Brazilianul a ramas astfel la PSG, insa fanii nu i-au iertat atitudinea, huiduindu-l la fiecare atingere de balon pe "Parc des Princes", chiar daca a fost decisiv in ultimele doua partide ale PSG-ului din Campionat.

La finalul meciului cu Strasbourg, dupa ce a marcat golul decisiv, Neymar a oferit o declaratie in legatura cu atitudinea publicului: "Voi juca fiecare meci ca si cum voi fi in deplasare".

Cu toate astea, valoarea brazilianului nu poate fi contestata. Unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului spaniol, Vicente del Bosque a vorbit despre Neymar si calitatile acestuia.

"Pentru mine, Messi este cel mai bun jucator din toate timpurile, dar nu vreau sa ii luam meritele lui Ronaldo. Niciunul din ei nu are limite. Mbappe are calitatile necesare pentru a fi succesorul celor doi, dar mai are de lucrat. Dintre Neymar si Mbappe, in acest moment imi place mai mult Neymar. Face multe prostii, nu este un exemplu bun pentru nimeni, dar ca si jucator, este exceptional", a spus Del Bosque conform publicatiei Marca.