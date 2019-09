Neymar, EROUL lui PSG! Brazilianul a facut-o din nou: GOL in ultimele minute pentru o victorie mare!

PSG e pe primul loc in Ligue 1.

Neymar a fost din nou eroul lui PSG. Brazilianul a adus victoria echipei sale in duelul cu Olympique Lyon cu un gol marcat in minutul 87.

Neymar a inscris dupa o pasa excelenta a lui Di Maria, iar aceasta este a doua partida decisa de brazilian pentru campioana Frantei.

Ultima isprava a lui Neymar a fost in meciul de pe teren propriu cu Strasbourg, castigat 1-0 de PSG tot cu un gol venit in ultimele minute din partea sa. Atunci, brazilianul a inscris in minutul 90+2.

Neymar face pasi repezi spre impacarea cu suporterii PSG-ului prin aceste reusite salvatoare pentru campioana Frantei. Brazilianul nu este iubit de fani dupa ce a declarat ca nu se simte bine si ca vrea sa plece de la echipa din Paris.

Totusi, Thomas Tuchel l-a trimis in teren si are asteptari mari de la el. Antrenorul i-a transmis starului brazilian ca trebuie sa suporte criticile si huiduielile tribunelor din cauza declaratiilor facute si sa faca abstractie de ele atunci cand este pe teren.

PSG e pe primul loc in Ligue 1 cu 15 puncte. Pentru campioana Frantei urmeaza meciul cu Reims, pe teren propriu.