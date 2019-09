TOT RESPECTUL! Van Dijk, reactie fenomenala dupa ce a pierdut premiul THE BEST: "Cum as putea sa ma compar eu cu Messi?" 

Olandezul Virgil Van Dijk era vazut de multi ca favorit la premiul The Best acordat de FIFA pentru cel mai bun jucator din sezonul trecut.

Virgil Van Dijk a avut un sezon incredibil cu Liverpool, a castigat Champions League dupa a doua finala consecutiva si a terminat pe locul 2 in Premier League dupa o lupta extrem de stransa cu Manchester City.

Multi l-au considerat pe Van Dijk principalul favorit la premiul The Best, chiar daca se duela in finala cu Cristiano Ronaldo si Leo Messi, cei doi giganti care au acaparat aproape toate premiile individuale din ultimii 12 ani!

Van Dijk a avut o reactie demna de tot respectul dupa gala FIFA de la Milano.



Van Dijk: Cum sa ma compar eu cu Messi?





"Dezamagit? Nu am cum sa fiu. Cum as putea sa ma compar eu cu Messi? A avut un sezon incredibil. E un jucator fantastic, e probabil cel mai bun jucator din lume si din istoria fotbalului. Eu am zis ca o sa castige dupa ce au fost anuntati finalistii. Sunt foarte fericit pentru el", a spus olandezul Van Dijk dupa gala FIFA The Best.



Van Dijk s-a clasat pe 2 in gala The Best!

Leo Messi s-a clasat primul in cursa pentru premiul The Best, cu 46 de puncte. Van Dijk a ocupat locul 2 cu 38 de puncte, in timp ce Ronaldo s-a situat pe ultimul loc, foarte aproape de fundasul celor de la Liverpool, cu 36 de puncte.