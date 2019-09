PACTUL facut de PSG si Neymar! Tuchel: "E 100% cu noi, iar noi suntem 100% cu el". Ce face brazilianul la antrenamente

Neymar a fost decisiv din nou in Ligue 1 pentru PSG. Dupa ce a marcat golul victoriei cu Strasbourg in minutul 90+2 din foarfeca, starul brazilian a punctat si aseara, in victoria cu 1-0 de la Lyon.

Titular, Neymar a decis meciul cu Lyon in minutul 87, din pasa lui Angel Di Maria, si si-a luat revansa in fata fanilor lui PSG dupa ce i-a dezamagit pe acestia cu atitudinea din aceasta vara.

Neymar a revenit la sentimente mai bune fata de PSG, iar parizienii l-au reprimit si ei cu bratele deschise. Tomas Tuchel, antrenorul formatiei de pe Parc des Princes, a vorbit la finalul partidei de la Lyon.

"Are contract cu PSG si e 100% cu noi. Pot confirma ca e 100% implicat la antrenamente si la meciuri. E 100% in acest grup.

Rade mult alaturi de coechipierii sai, totul este normal, totul e bine", a spus Tuchel.

????️ Tuchel on Neymar:

"He has a contract so of course he is 100 per cent with us. I can even confirm that he is 100 per cent involved with us on the field and 100 per cent in the group.

"He laughs a lot with his team-mates, it's normal for him and it's good for the team." pic.twitter.com/Kj0RjTLmoW