Messi, direct in istorie dupa ce a cucerit trofeul FIFA The Best! L-a depasit pe Ronaldo: cate trofee individuale au cele doua staruri ale fotbalului mondial

Lionel Messi a reusit sa castige si trofeul FIFA The Best, astfel ca si-a trecut in palmares ultimul trofeu individual care ii lipsea!

Argentinianul are acum castigate toate trofeele individuale din fotbal.

In acest moment, in comparatie cu Cristiano Ronaldo, Lionel Messi este in avantaj, avand doua distinctii de Cel mai bun jucator al Cupei Mondiale, trofeu care-i lipseste din palmares portughezului.

Victoria de la premiile acordate de FIFA ii da sperante lui Lionel Messi si pentru cel mai prestigios premiu individual din fotbal, Balonul de Aur. Daca argentinianul ar reusi sa castige editia din acest an, atunci l-ar depasi pe Cristiano Ronaldo si la acest capitol. In prezent, scorul este egal, 5-5.

COMPARATIE TROFEE INDIVIDUALE MESSI - RONALDO

1. BALONUL DE AUR: Messi 5 / Cristiano Ronaldo 5

2. THE BEST: Messi 1 / Cristiano Ronaldo 2

3. Gheata de aur: Messi 6 / Cristiano Ronaldo 4

4. Cel mai bun jucator din Europa: Messi 4 / Ronaldo 5

5. Cel mai bun jucator in campionate: Messi 6 / Ronaldo 2

6. Cel mai bun marcator in Champions League: Messi 4 / Cristiano Ronaldo 7

7. Trofeul Pichichi: Messi 4 / Cristiano Ronaldo 3

8. Cel mai bun jucator in Cupa Mondiala: Messi 2 / Cristiano Ronaldo 0